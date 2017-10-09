عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه اليوم مباحثات رسمية مع رئيس البرلمان النيوزيلندي ديفيد كارتر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وذكرت شبكة (الدستور) الإخبارية في بيان صحفي ان المباحثات تناولت العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت ونيوزيلندا خاصة تلك المتعلقة بالجانب البرلماني.



وأضافت ان المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين برلماني البلدين الصديقين في المحافل البرلمانية الدولية إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.



حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب علي الدقباسي والنواب صفاء الهاشم وخالد العتيبي وماجد المطيري وخالد الشطي و د.خليل ابل وسفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا أحمد الوهيب والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.



وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في مبنى صباح الأحمد للأعضاء حضرها عدد من النواب.



يذكر أن رئيس البرلمان النيوزيلندي وصل والوفد المرافق له في وقت سابق اليوم إلى البلاد في زيارة رسمية تستمر يومين.