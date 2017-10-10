أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراحا برغبة بإنشاء الدائري الثامن مع استحداث طريق جديد يربط مدينة صباح الأحمد السكنية بالدائري السابع.

وجاء في مقترح العتيبي ما يأتي:

وافق مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث عشر (مجلس 2009) على الخطة الإنمائية للدولة التي وردت فيها مشاريع عدة، من ضمنها مشروع الدائري الثامن السريع وهو أحد مشاريع الطرق لربط طريق الفحيحيل السريع بالطريق الإقليمي الجنوبي بطول (60كم).

وتعاني حاليا مدينة صباح الأحمد من قلة الطرق المؤدية إليها فبسبب الطريق الوحيد أصبحت الاختناقات المرورية سمة المدينة وأدى ذلك إلى حوادث مرورية باتت شبه يومية بسبب عدم استيعاب الطريق لحجم وكثافة سكان المدينة، وقد تسبب ذلك في مشاكل عدة لمرتادي الطريق فضلا عن حصده للكثير من الأرواح.

ونص الاقتراح على «البدء في إنشاء الدائري الثامن مع استحداث طريق جديد يربط مدينة صباح الأحمد السكنية بالدائري السابع على أن تقوم الوزارات المعنية (الداخلية، الأشغال، النفط، الكهرباء) والجهات الحكومية الأخرى بالتنسيق فيما بينها لإزالة المعوقات للانتهاء من الطريق المنتظر خلال سنتين».