أكد النائب د.حمود الخضير دعمه مطالب الموظفين في وزارة الكهرباء والماء وحقوقهم المستحقة بلا نقصان، داعيا وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إلى التعاون معهم والتوصل إلى ما يحقق المصلحة العامة.

وأضاف الخضير في تصريح صحافي أنه استمع إلى مطالب الموظفين الذين يطالبون باستمرار استفادتهم من الامتيازات والبدلات التي لا يرون مبررا لإيقافها، معربا عن تقديره لالتزام الموظفين بعرض مطالبهم بكل هدوء ومن خلال القنوات السليمة.

وأوضح الخضير أنه التقى بعض الموظفين الذين عرضوا عليه دعم مقترحهم تشكيل لجنة منهم للتواصل مع الوزير والوكيل في بحث الطلبات، مشيرا إلى أنه تحدث إلى الوزير المرزوق عن هذا المقترح ووافق على تشكيل اللجنة، داعيا إلى إبداء جدية في التعامل مع اللجنة والعمل على التوصل إلى نتائج إيجابية في أقرب سرعة.

وأشار إلى أن من مطالب الموظفين المستحقة بدل الخطر، وتعديل بدل النوبة وبدل الضوضاء والجمهور والشاشة وكذلك التأمين على الموظفين الذين تحتاج طبيعة عملهم التنقل للعمل في الميدان وغيرها من الأمور التي ندعو الوزير إلى التعاون مع الموظفين للتوافق على ما تتطلبه المصلحة العامة ومصلحة الموظفين.