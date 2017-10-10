وجه النائب صلاح خورشيد سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بشأن مبنى ديوان الخدمة المدنية.
وطالب خورشيد العبدالله بإفادته بالآتي:
1 - تاريخ تسلم المبنى من وزارة الأشغال العامة، وكم تبلغ تكلفته؟
2 - كم كانت فترة الصيانة المجانية بعد تسلم المبنى من المقاول الرئيسي؟
3 - هل عمل فحص إنشائي قبل الشروع بأعمال الصيانة؟ وما تاريخ الفحص الإنشائي؟ وكم تبلغ قيمته؟
4 - ما تاريخ أعمال الصيانة؟ وكم تبلغ قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية؟
5 - هل حقق مع المتسبب في هدر الأموال العامة؟
6 - هل توجد أي عيوب في المبنى ظهرت بعد التسلم النهائي للمبنى أو خلال السنوات الماضية؟