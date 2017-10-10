أكد النائب ماجد المطيري أن الاستجوابات ظاهرة صحية إذا التزمت بالضوابط اللائـحة والـدسـتورية، متوقعا تقديم المزيد من الاستجوابات في الفترة المقبلة.

وطالب المطيري، في تصريح بمجلس الأمة أمس، الوزراء بمواجهة الاستجوابات وتفنيد محاورها واقتصاص الحق من أنفسهم والرحيل عن مناصبهم.

وأكد أن الاستجوابات جزء من الممارسة الديمقراطية وأن النائب لا يلام في تحريك المساءلة السياسية إذا لم يجد تجاوبا من الوزير، مضيفا أن المساءلة لن تمنعه من إنجاز أولوياته خصوصا ذات البعد الشعبي مثل إعادة التصويت على مكافأة العسكريين والتقاعد المبكر وإلغاء فوائد التأمينات.

وأوضح أن من واجب النواب أن يقرأوا ويسمعوا مرافعة طرفي الاستجواب قبل الحكم على أداء الوزير، مؤكدا أن كل الوزراء ليسوا بمنأى عن المساءلة وفقا لنصوص الدستور، معتبرا أن التدوير أو إعادة التشكيل الوزاري الجديد هروب من المواجهة.

طلب معايير الاختيار لمنصب المدير العام لهيئة الطرق

.. ويسأل وزير الأشغال: كم عدد المشاريع المخصصة لمدينة صباح الأحمد السكنية؟

وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع قال في مقدمته: يعتبر مشروع مدينة صباح الأحمد الإسكاني أحد المشاريع التنموية الضخمة الذي يهدف إلى توفير الرعاية السكنية للمواطنين، ورغم مرور سنوات عدة على توزيع القسائم والبيوت الحكومية ما زالت المدينة تعاني من تأخر مشاريع رئيسة عدة تخدم المدينة من أهمها تنفيذ مشروع طريق الوفرة (طريق 306).

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1 - عدد مشاريع وزارة الأشغال العامة المخصصة لمدينة صباح الأحمد السكنية مع بيان كل مشروع على حدة.

2 - عدد المشاريع المنجزة منها.

3 - عدد المشاريع التي تم تسليمها للجهات الحكومية الأخرى مع بيان كل مشروع على حدة.

4 - عدد المشاريع الجاري تنفيذها ونسبة الإنجاز فيها مع بيان كل مشروع على حدة.

5 - عدد المشاريع المتأخرة مع بيان سبب التأخير والإجراءات المتخذة لذلك وآلية تطبيق غرامات التأخير لكل مشروع على حدة.

6 - ما نسبة الإنجاز في مشروع طريق الوفرة (طريق 306) وهل هناك معوقات؟ مع بيانها إن وجدت وبيان الإجراءات حيالها.

7 - هل تمت دراسة فنية لاحتياجات مدينة صباح الأحمد السكنية؟ إن وجدت الرجاء تزويدي بنسخة منها.

كما وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع طالب تزويده فيه بالآتي:

1 ـ يرجى تزويدي بنسخة من الإعلان الذي تم بموجبه تقديم الراغبين في الترشح لمنصب المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري.

2 ـ يرجى تزويدي بأسماء الذين تقدموا لترشح هذا المنصب مع توصيات مجلس الإدارة على هذه الترشيحات.

3 ـ يرجى تزويدي بأسماء اللجنة التي قامت بترشيح الأسماء التي تقدمت وآلية الاختيار الأولى والتي تم بموجبها ترشيح أسماء للوزير السابق د.علي العمير.

4 ـ يرجى تزويدي بأسماء اللجنة التي قامت بترشيح المرشح الحالي مع بيان تاريخ دخول الأعضاء الجدد الذين اختاروا المرشح الأخير.

5 ـ يرجى تزويدي بالمعايير الخاصة للاختيار وآلية الاختيار.

6 ـ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية للمرشح الحالي والسيرة الذاتية للمرشحين السابقين الذين تنطبق عليهم الشروط وتم ترشيحهم من مجلس الإدارة.

7 ـ يرجى تزويدي بالأسباب التي أدت إلى رفض قرار مجلس الإدارة المختص بالترشيحات للمتقدمين كل على حدة.

8 ـ يرجى تزويدي بكل القرارات والتوصيات والمحاضر الخاصة بالترشح للمدير العام والصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل والشحن البري من بداية إنشاء الهيئة إلى تاريخ السؤال.