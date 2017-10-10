هل بينت الدراسات والتطبيق العملي أن هناك حاجة إلى مد الفصول إلى مرحلة الثانوية العامة؟





وجه النائب عبدالله الرومي سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن جهود الوزارة الخاصة بالطلبة بطيئي التعلم ومدى التزامها بتطبيق القانون الخاص بهم. ونص السؤال على ما يلي: في يناير عام 1996 صدر القانون رقم 4 لسنة 1996 بإنشاء فصول خاصة لطلبة بطيئي التعلم وفقا لما جاء تفصيلا في مواد القانون ولما كان قد مضى وقت طويل على تطبيق هذا القانون.

أرجو إفادتي بالآتي:

1 ـ هل لدى وزارتكم دراسات وتقارير عن الحالات التي شملها القانون منذ العمل به حتى تاريخه التي تبين مثالب ومحاسن هذا القانون وأوجه القصور فيه لذلك ارجو التكرم بتزويدي بنسخة من هذه التقارير؟

2 ـ من خلال العمل بأحكام القانون خلال الفترة السابقة هل أتضح للوزارة أن القانون يفي بالغرض الذي شرع من اجله ام في حاجة الى تعديل وإضافة؟

3 ـ إذا كانت الوزارة تستشعر بأن هذا القانون لم يعد مناسبا فهل لديكم مقترحات لتعديله وإن كان لديكم مقترحات لتعديله فهل رفعت للجهات المختصة بنظر هذه المقترحات؟ ومتى تم ذلك؟ وماذا تم بشأنها؟

4 ـ هل لدى الوزارة حصر بأعداد الطلاب والطالبات بطيئي التعلم؟

5 ـ جاءت بالمادة الاولى تنشئ وزارة التربية فصولا دراسية خاصة للطلبة بطيئي التعلم داخل مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

6 ـ هل بينت الدراسات والتطبيق العملي انه في حاجة الى مد الفصول إلى مرحلة الثانوية العامة؟

كما وجه النائب عبدالله الرومي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن إجراءات بيع هيئة الاستثمار حصتها في شركة أريفا الفرنسية.

ونص السؤال على ما يأتي:

نشرت وسائل الإعلام تقريرا حول الاستثمار في «اريفا» الفرنسية، حيث باعت الهيئة العامة للاستثمار حصتها في «اريفا» الفرنسية والبالغة 4.82% من قيمة الشركة بسعر 4.5 يورو للسهم الواحد، وقدرت خسائر الهيئة العامة للاستثمار بنحو 517 مليون يورو.

أرجو إفادتي بالآتي:

1- قرار مجلس الوزراء فيما يخص الاستثمار في اريفا الفرنسية، وقرار مجلس الوزراء في المساهمة في بنك الوقود النووي.

2- هل تم إنشاء لجنة لدراسة الاستثمار في اريفا الفرنسية ولجنة للمساهمة في بنك الوقود النووي؟

إن كان كذلك أرجو تزويدي بأسماء أعضاء هذه اللجان وصورة من محاضر اجتماعات هذه اللجان.

3- اسم المستشار العالمي الذي نصح بالاستثمار في اريفا الفرنسية، وصورة من الدراسة المقدمة من المستشار العالمي.

4- ما الرأي الفني للهيئة العامة للاستثمار في الدراسة المقدمة من المستشار العالمي؟

5- ما مصير الاستثمار في بنك الوقود النووي؟

6- هل كانت هناك متابعة لانخفاض سعر الأسهم من 465 يورو (قبل تجزئة السهم) إلى 4.5 يورو وهو سعر بيع السهم من الهيئة؟