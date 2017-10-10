سامح عبدالحفيظ

برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أطلقت الأمانة العامة لمجلس الأمة حملة «أمانة ٢٠١٧» بحضور عدد من النواب وقياديي وموظفي الأمانة.



ودعا الغانم في كلمة له في حفل تدشين افتتاح حملة «أمانة ٢٠١٧» الذي أقيم في مسرح مبنى صباح الأحمد بحضور النائبين محمد الدلال وثامر السويط إلى التحلي بفضيلة الإتقان في العمل كشرط اساسي للتطوير والنجاح.



وخاطب الغانم موظفي الأمانة العامة للمجلس قائلا «تحدثت في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ مع الموظفين وأكدت آنذاك بوجوب إتقان العمل لأنه إذا كنا نريد أن ننهض بالشباب وأن نرى الكويت سباقة في المجالات كافة كما كانت في السابق علينا بالعمل المخلص لوجه الله أولا ومن ثم للمجتمع».



وأكد الغانم «ان أردنا لمؤسسات الدولة كافة أن تعمل بشكل متميز فعلينا أن نكون مثالا يحتذى به، مؤكدا أن التسامح والتسامي دائما يؤديان إلى ما هو أفضل والعمل الجماعي دائما يثمر أكثر من العمل بشكل فردي».



ووجه الغانم الشكر والتقدير لمنتسبي الأمانة العامة كافة من الأمين العام إلى أصغر موظف وموظفة إلى الأمين العام قائلا «من لا يشكر الناس لا يشكر الله وأتوجه بتقديم الشكر لكم جميعا فردا فردا بدءا من الأمين العام لمجلس الأمة إلى أصغر موظف وموظفة في الأمانة العامة على الجهود الجبارة التي تبذلونها لإظهار الأمانة العامة بأفضل شكل ممكن».



وأضاف «بكل بساطة أقولها لكم إنكم رفعتم رأسنا وأعمالكم تتحدث عنكم وإنني احتككت ببعض الموظفين والموظفات وكان لي الشرف في العمل معهم في المهمات الرسمية واستقبال الضيوف والعمل تحت الضغط وهذا أمر لا يوجد بكثرة في مؤسسات الدولة».



وأشار الغانم إلى أن الانتساب للأمانة العامة لمجلس الأمة شرف لأنني أعرف طبيعة العمل والضغط الذي يتعرض له الموظفون قائلا لقد اطلعت مع مكتب المجلس على الرؤية المقدمة من الأمانة العامة وهذا شيء جميل ويدعو للتفاؤل.



وأكد الغانم «اننا اطلعنا على الكثير لوضع الأمور بشكل متكامل لكن بالنسبة لي الأساس هو الموظفون فمنكم نبتدئ وإليكم ننتهي والرؤية من دونكم لا قيمة لها أبدا».



واختتم الغانم كلمته مجددا الشكر لموظفي الأمانة العامة قائلا «إن أمامكم تحديات كبيرة ونحن أمام دور انعقاد وكلي ثقة في قدرتكم على تخطي كل هذه التحديات وألف شكر على ما قدمتموه وما ستقدمونه».



من جانبه، قال الامين العام لمجلس الأمة علام الكندري انني أشكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونواب المجلس على حضوره وتدشين حفل أمانة ٢٠١٧.



وقال الكندري ان الأمانة العامة مرت بفترات سابقة تفاوت فيه الأداء باختلاف المجالس النيابية وتأثرت بحالة عدم الاستقرار السياسي للبلد، مؤكدا ان الوضع الحالي الذي تمر فيه الأمانة العامة من أفضل الفترات وانجازات المجلس السابق التي تحققت والفعاليات والارقام القياسية أكبر دليل على مدى قدرة وكفاءة موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة.



واضاف الكندري: اننا مررنا في الفترة السابقة بتحد كبير وهو تقاعد اكثر من ٨٠ موظفا وموظفة من المجلس وهم اصحاب خبرات وكفاءة خاصة وان طبيعة عمل الأمانة لا تشابه العمل في كثير من مؤسسات الدولة، ولله الحمد، استطعنا في فترة وجيزة حل هذه المشكلة عن طريق تأهيل تدريب الموظفين وتوظيف الطاقات الوطنية المتميزة بإكمال المسيرة بفضل توجيهات معالي رئيس مجلس الأمة عندما وضع إجراءات وأسس التعيين المتميزة.



وأكد الكندري اننا نفتخر في مجلس الأمة باجراءات التعيين التي تتميز بالشفافية والعدالة والموضوعية، ولله الحمد، الآن نجني ثمار ما زرعناه تحديدا في مجلس ٢٠١٣.



وقال الكندري انه من صمن حملة أمانة اختيار مجموعة من السفراء من موظفي الأمانة العامة وانخراطهم في جميع قطاعات المجلس ودورهم الأساسي ينصب في تسويق رؤية الأمانة العامة بما فيه سمعتها داخليا وخارجيا.



وقال الكندري ان للأمانة العامة مقومات كبيرة تساعدها على انجاز مثل هذه الاعمال خاصة اننا سلطة مستقلة لها امكانياتها ومكانتها ونتعامل مع ممثلي الأمة من الأعضاء والوزراء ضمن كادر مميز.



واكد الكندري ان لدينا كفاءات وطنية نفتخر بها ومرافق، الكثير من المؤسسات تتمناها، بالإضافة الى اننا نحظى بدعم مباشر من رئيس مجلس الأمة وتشجيعه في جميع المناسبات ومتابعته الحثيثة في جميع اعمال الأمانة العامة.



وختم الكندري بتقديم شكره للحضور ولأعضاء فريق العمل ورئيستها ايمان البداح على هذا الجهد والقائمين على الحفل لما فيه مصلحة كويتنا الحبيبة ومؤسستنا التشريعية الرائدة، مكرما سفراء المجلس وهم علاء عبدالرحمن ومريم عبدالعزيز العبيد وحنان عبدالله دغيشم وشريفة عبدالله الشايجي وانفال فهد الامير وسارة محمد السبيعي وسالم محمد وعلي حسين الحداد ودلال محمد الشايجي ومحمد علي العوض وفوزان سعد الفوزان واحمد عبدالكريم الصالح ومحمد احمد العيسي وعائشة جاسم بوزبر ومهدي ملا علي ووصايف مهدي الشمري ومروة العبدالله وحسين علي العيدان والملازم اول محمد عبدالعزيز بوحمدي والملازم اول ضي يعقوب الملا.

..ويعقد مباحثات مع نظيره النيوزيلندي

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس مباحثات رسمية مع رئيس البرلمان النيوزيلندي ديفيد كارتر والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وتناولت المباحثات العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت ونيوزيلندا خاصة تلك المتعلقة بالجانب البرلماني‪



.‬ كما تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين برلماني البلدين الصديقين في المحافل البرلمانية الدولية إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.



وحضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب علي الدقباسي والنواب صفاء الهاشم وخالد المونس العتيبي وماجد المطيري وخالد الشطي والدكتور خليل عبدالله ابل وسفير الكويت لدى نيوزيلندا أحمد سالم الوهيب وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.



وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في مبنى صباح الأحمد للأعضاء حضرها عدد من النواب.



وكان رئيس البرلمان النيوزيلندي ديفيد كارتر والوفد المرافق له وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية تستمر يومين.



وكان في استقبال كارتر على أرض المطار رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب علي الدقباسي وسفيرنا لدى نيوزيلندا أحمد الوهيب وعدد من المسؤولين النيوزيلنديين.