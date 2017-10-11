أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا برغبة جاء فيه ما يأتي: نصت المادة الحادية عشرة من الدستور على ان الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الصحي والاجتماعي والمؤونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

ونصت المادة الخامسة عشرة من الدستور على ان تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة.

وبما ان الأحمدي ومبارك الكبير محافظتان ذواتا كثافة سكانية عالية لا يخدمهما سوى مستشفى واحد هو مستشفى العدان، ولكثرة المراجعين لهذا المستشفى ولقلة المستوصفات في المنطقة وضعف الامكانيات في مستوصفات المحافظين (باستثناء مستوصف واحد «الرقة»)، ولتخفيف العبء عن ساكنيهما وعن مستشفى العدان.

وطالب في اقتراحه بتجهيز المستوصفات الموجودة في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لتصبح مراكز صحية متكاملة لخدمة أهالي المحافظتين، وذلك من خلال إضافة الخدمات الطبية الأساسية والمساندة مثل فتح المختبرات بصفة دائمة وفتح عيادة الأطفال بصفة دائمة ومستمرة وفتح قسم لأشعة الأسنان وفتح عيادة أمراض النساء والحوامل وفتح عيادة التغذية وتغطية النقص الموجود في عدد الأطباء، خصوصا عيادة الأسنان، وتمديد ساعات العمل في المستوصفات لتعمل على مدى 24 ساعة يوميا، وعدم إغلاقها في الإجازات والعطل الرسمية، وذلك لخدمة سكان مناطق المحافظتين وتخفيف العبء عن مستشفى العدان.