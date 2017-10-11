ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ بدر السهيل

رغم دعوات التهدئة، إلا أن أجواء التأزيم السياسي بدت واضحة فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خصوصا مع قرب افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

والمتابع للتحركات النيابية يستخلص عدة حقائق أبرزها التصعيد على خلفية قضايا لا تزال معلقة كان اللافت منها قضية إعادة الجناسي حيث طالب النائب محمد هايف الحكومة بضرورة حسمها قبل الدور الجديد «من أجل استمرار التعاون» النائب د. جمعان الحربش أكد من جانبه أن التفاهم مع الجانب الحكومي كان قائما على أساس عودة الجناسي قبل دور الانعقاد.

من جهته هدد النائب رياض العدساني من جديد باستجواب سمو رئيس الوزراء «في حال عقد صفقات سياسية مع بعض التيارات».

وفي إطار التحركات النيابية علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة مؤكدة عقد اجتماع موسع اليوم لمجموعة من النواب في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين للتنسيق حول الاولويات التشريعية والرقابية لدور الانعقاد المقبل.

وأضافت المصادر ان التنسيق للاجتماع بدأ بعد تقديم استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله من قبل النائبين رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري.

وبينت المصادر انه من المتوقع ان يشهد الاجتماع تشكيل مجموعة تنسيقية جديدة تجمعها أهداف رقابية وتشريعية لدور الانعقاد المقبل. وأشارت المصادر الى انه ربما ينتج عن الاجتماع الاعلان عن ممارسة دستورية جديدة، مؤكدة ان الأمر مرهون بما سيتم الاتفاق عليه اثناء الاجتماع.