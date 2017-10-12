ناقشت الجلسة الرابعة دور الحوكمة في تفعيل أدوار الأجهزة الرقابية ومدى فعالية نظم الرقابة بالجهات الحكومية في تقليل الهدر في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.

وقالت كبيرة المدققين ورئيسة فريق الحوكمة في ديوان المحاسبة أماني المباركي: إن الحوكمة تعزز القدرة التنافسية للدولة والتي تعني قدرتها على صياغة وتطبيق الاستراتيجيات التي تجعلها في مركز تنافسي أفضل بالنسبة للدول الأخرى.

وقالت المباركي: إن أهمية الحوكمة تزايدت في الآونة الاخيرة بشكل كبير لما لها من أثر في تحقيق التنمية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية للمواطنين.