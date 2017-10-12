أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بتوقف «السجال» الذي دار أخيرا بين النائبين جمعان الحربش ورياض العدساني، معربا عن ثقته بتجاوب الزميلين الفاضلين مع الدعوة التي وجهها لهما بإنهاء السجال.

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أنه التقى النائبين الحربش والعدساني «أمس» كلاً على حدة وتحدث إليهما بضرورة وقف هذا السجال، مبديا تفاؤله باستجابتهما لهذه الدعوة.

من جانب آخر، أعلن الرئيس الغانم عن إدراج طلب الكويت المتعلق بمناقشة قضية الروهينغا والمجازر التي يتعرضون لها في ميانمار في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في سان بطرسبرغ الروسية من 13 إلى 18 الجاري، مشيرا إلى إدراج الطلب رسميا على موقع الاتحاد «ويب سايت»على الانترنت.

وأضاف: اننا نتطلع إلى جمع أكبر عدد من أصوات الأعضاء للتصويت على هذا الطلب.

وأوضح أن المؤتمر سيتضمن عقد اجتماعات تنسيقية على المستويين العربي والدولي بهدف تحديد خيارهم لرئاسة الاتحاد المقبلة، كما سيشارك أعضاء الشعبة البرلمانية في اجتماعات اللجان الذين تم انتخابهم فيها خلال المؤتمر السابق.