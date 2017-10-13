يتوجه رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانية الكويتية مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني اليوم الى مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ ١٣٧ المزمع عقده هناك خلال الفترة من ١٤- ١٨ الجاري.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد الكويت أمام الجمعية العامة للمؤتمر الذي سيناقش موضوع «تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق» وما يستجد من بنود طارئة على جدول الأعمال.

ويشارك الغانم والوفد المرافق له على هامش أعمال المؤتمر في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية بغية تنسيق المواقف إزاء القضايا التي ستطرح للنقاش وتوحيد وجهات النظر بشأنها.

كما يشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد التي ستناقش عدة قضايا وموضوعات منها دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نظام الحكم الدولي، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واستخدام العلوم والبحوث لتحقيق أعلى المعايير الصحية، ودور البرلمان في رصد عمل القوات المسلحة الوطنية المشاركة في عمليات حفظ السلام.

وسيشهد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ ١٣٧ أيضا انتخاب رئيس جديد للاتحاد في ظل قرب انتهاء مدة الرئاسة للرئيس الحالي صابر شودري.

ويرافق الغانم وفد برلماني يضم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب د.عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة النائب د.وليد الطبطبائي وأعضاء الشعبة النواب د.خليل عبدالله أبل ويوسف الفضالة وعمر الطبطبائي والنائبين محمد الدلال وصفاء الهاشم وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

يذكر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن في وقت سابق عن تقدم الكويت رسميا بمشروع قرار يحمل عنوان «مسؤولية الاتحاد البرلماني الدولي في وقف الانتهاكات الإنسانية الصارخة ضد أقلية الروهينغا في ميانمار» لإدراجه كبند طارئ على جدول أعمال المؤتمر.

من جانب اخر، استقبل الرئيس الغانم في مكتبه امس، كلا على حدة، السفير المكسيكي لدى الكويت ميغيل انخل اسيدرو والسفير التركي لدى الكويت مراد تامير.

كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب في جمهورية غينيا الاستوائية غوادنسيو موهابا ميسو ورئيسة مجلس الشيوخ ماريا تيريسا إفوا نسانغ بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.