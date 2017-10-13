ليس جميلاً أن نرى كم الفساد والتقاعس من قبل الحكومة وأن تستاء من الاستجوابات

ثمنت النائبة صفاء الهاشم القرار الذي اتخذه وزير الصحة د.جمال الحربي بزيادة الرسوم على علاج الوافدين، وما تبعه من إعلان وزارة الأشغال العامة عن تبني مقترحها بشأن فرض الرسوم على استخدام الطرق.

وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة: تحية إلى كل الكويتيين وتحية خاصة الى د.جمال الحربي وزير الصحة لخطوة جميلة ريحت الكويتيين في خدماتهم الصحية، مبينة انها تتلقى الكثير من الملاحظات من المواطنين على انخفاض الزحام في المستشفيات وسهولة الحصول على مواعيد العلاج وإجراء الأشعة.

وبينت انها سعدت أكثر بالتصريح الصادر الوكيل المساعد بوزارة الأشغال عن تبني مقترحها بشأن فرض الرسوم على الطرق، وأن هذا الأمر سيطبق على المواطنين والوافدين، متداركة: ولكن أنا لست موافقة على هذه الفكرة ومصرة على أن نعمل كالدول الأخرى في المنطقة بأن يطبق القانون على الوافدين لمدة سنة كاملة ثم يطبق على المواطنين.

وتمنت من وزير الأشغال العامة ان تطبق الرسوم في البداية على الطرق السريعة والجسور والالتفافات العلوية التي أنشئت حديثا.

وأكدت أنه أمر جميل أن نرى تطورا في الخدمات من قبل الحكومة، ولكن ليس جميلا ان نرى كم الفساد والتقاعس من قبل الحكومة وأن تستاء من الاستجوابات، مشددة على أن الاستجواب أداة أقرها الدستور للنائب والهدف منها القضاء على الفساد والواسطة والظلم في تسلق السلم الإداري.

وأكدت ان أول من يفترض أن يعمل على منع الواسطة ويسعى لتطبيق القوانين هو النائب، وشددت على أن الواسطة وعدم تطبيق القوانين هو الفساد الأكبر، ورسالة لك يا صاحب الظواهر السلبية، أنا قادمة إليك وسأترشح للجنة ولأراك تقدم طلبا لتشكيل اللجنة لأن اللجنة خطأ من الأساس.

وأوضحت ان التحرش والتنمر في المدارس ظاهرة سلبية فهل عالجتها أو استطعت أن تعمل لها شيئا؟ والأطفال الذين يعملون باعة متجولين في شوارع الكويت الدولة الغنية أيضا ظاهرة سلبية يفترض ألا نراها فهل عالجتها؟ ووجود (البدون) وهي قنبلة موقوتة ولم تتحرك.

ووجهت سؤالها لزملاء النائب الذين اجتمعوا لتنسيق الاستجوابات: إذا كانت فكرة الاستجوابات أنكم تريدون تطبيق القانون فبلغوا صاحبكم (أبوالظواهر السلبية) في البداية ليفكر ألف مرة قبل، وليرى كم مواطنا مقهورا لأنهم دخلوا السجن في قضايا مشابهة ولم يجدوا من يدافع عنهم ويحميهم في البيت، مطالبة النواب بأنهم إذا كانوا يريدون القضاء على الفساد فعليهم أن يبدأوا بأنفسهم.