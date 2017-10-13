سامح عبدالحفيظ

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة الى المرسوم بشأن الخدمة المدنية يجيز للمرأة الكويتية المتزوجة التي ترعى أولادا إذا كانت تشغل وظيفة مدنية في جهة حكومية أن تطلب منحها إجازة تفرغ لرعاية أسرتها مقابل مكافأة تعادل نصف المرتب الذي تتقاضاه، وذلك طيلة فترة التفرغ.

كما تستحق المرأة الكويتية المتزوجة والتي ترعى أولادا إذا كانت مرشحة لوظيفة مدنية في جهة حكومية وأعلنت عدم رغبتها في التوظيف مكافأة تفرغ لرعاية أسرتها وفق مؤهلاتها العلمية والعملية، على أن تؤخذ المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.