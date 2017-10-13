ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أعلن النائب عبدالوهاب البابطين أن الاجتماعات التنسيقية بين النواب مستمرة «للصالح العام سواء في التشريع أو الرقابة».

وشدد البابطين، خلال حديثه في مجلس الأمة، على أن تلك الاجتماعات ستكون دون فرض أجندة متفق عليها تشمل الجميع.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن عددا من النواب يجرون مشاورات حاليا للتنسيق حول استجواب جديد لطرح الفكرة على الاجتماع الذي سيعقد الخميس المقبل والذي سيكون امتدادا لاجتماع أمس الأول في مكتب البابطين.

وأمس، أعلن مقرر لجنة حقوق الإنسان النائب د.عبدالكريم الكندري عن إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررا أمس للوقوف على الحالات الإنسانية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بسبب اعتذار سمو رئيس مجلس الوزراء عن عدم الحضور، مؤكدا ان اللجنة جددت الدعوة للمبارك لحضور اجتماعها المقبل، حيث كان من المقرر بحث وضع الـ 34 الفا من «البدون» من حملة إحصاء 1965.

من جهتها، استمعت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة الى إفادة وزارة الصحة حول ما يتعلق بالتجاوزات الواردة في عقود التمريض.



وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان اللجنة قررت الاجتماع الأسبوع المقبل لاستيضاح المزيد من بعض المسؤولين في وزارة الصحة لإعداد تقريرها النهائي والتصويت عليه وإحالته الى مجلس الأمة قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

النائبة صفاء الهاشم ثمنت القرار الذي اتخذه وزير الصحة د.جمال الحربي بزيادة الرسوم على علاج الوافدين، وما تبعه من إعلان وزارة الأشغال العامة عن تبني مقترحها بشأن فرض الرسوم على استخدام الطرق.

وقالت الهاشم: سعدت اكثر بالتصريح الصادر من «الأشغال» عن تبني مقترحي بشأن فرض الرسوم على الطرق، وان هذا الأمر سيطبق على المواطنين والوافدين، مستدركة: ولكن انا لست موافقة على هذه الفكرة ومصرة على ان نعمل كالدول الأخرى في المنطقة بأن يطبق القانون على الوافدين لمدة سنة كاملة ثم يطبق على المواطنين.