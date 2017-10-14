وجه النائب سعدون حماد سؤالا إلى وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع قال في مقدمته: نمى إلى علمي ان العديد من العقود والاتفاقيات لدى قطاع شؤون هندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة مع المقاولين والمستشارين تتضمن بندا خاصا في جداول الكميات لصرف مبالغ نقدية للمصاريف النثرية تسلم نقدا لمكتب الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة.

وطالب بتزويده بالآتي:

1- ما نوعية تلك العقود والاتفاقيات التي تتضمن بندا خاصا في جداول الكميات لصرف مبالغ نقدية للمصروفات النثرية تسلم نقدا بمكتب الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق؟ وهل تلك العقود عقود مقاولات ام اتفاقيات استشارية؟

2- تزويدي بنسخة من كل العقود والاتفاقيات للمقاولين والمستشارين المتضمنة صرف مبالغ نقدية للمصاريف النثرية، مبينا قيمة تلك المبالغ لكل عقد او اتفاقية على حدة.

3- ما الأسانيد القانونية التي تم اتباعها لتسلم تلك المبالغ نقدا بمكتب الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة؟

4- ما آلية تسلم وصرف تلك المبالغ؟ وما الجهة المخولة بذلك؟ وما المسميات الوظيفية للمسؤولين عن تسلم وصرف تلك المبالغ؟

5- تزويدي بنسخة من كل المستندات المتعلقة بتسلم تلك المبالغ الخاصة بالعقود والاتفاقيات المتضمنة صرف مبالغ نقدية للمصروفات النثرية، موضحا تاريخ التسلم والمبلغ والجهة المتسلمة، مع تزويدي ببيان رسمي مفصل بأوجه الصرف، وذلك من تاريخ تسلمها؟