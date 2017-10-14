وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عن الأوامر التغييرية والتأخير في مشاريع الطرق. وجاء نص السؤال كما يلي:

بالإشارة إلى موضوع المشاريع والأوامر التغييرية والتأخير، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ يرجى تزويدنا بنسب التأخير لجميع مشاريع الطرق حسب تواريخ مدة العقد الأصلية والأوامر التغييرية بهذا الخصوص والتكلفة المالية والزمنية لهذه الأوامر التغييرية ونسب الإنجاز الفعلية.

2 ـ هل تم اتخاذ أي إجراء مع المسؤولين بخصوص الأخطاء الإدارية والهندسية لمشاريع الطرق (على سبيل المثال لا الحصر، مشروع التفافات طريق النويصيب)، هل ستتم إزالة هذه الالتفافات بمشروع طريق النويصيب الجديد، إذا كان الجواب بنعم، فما تكلفة مشروع الالتفافات بمشروع طريق النويصيب، وما قيمة المبالغ المهدرة نتيجة سوء التخطيط لمشروع التفافات النويصيب وأيضا سوء تحديد أوليات طرح المشاريع من قبل قطاع الطرق؟