طالب النائب عسكر العنزي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفــــارس بعدم التهاون في حادثــــة الاختنــــاق بمدرسة ثانوية الجهــراء ـ بنات حيث كـــادت تتحول إلى فاجعة لولا العناية الإلهية.

وحذر النائب عسكر العنزي من اكتشاف أي قصـــور في إجراءات الأمـــن والسلامــــة فأرواح أبنائنـــا وبناتنا الطلاب والطالبات ليســـت رخيصــة.

مشددا على أن أي تهاون أو استهتار بأرواح أبنائنا ستكون فاتورته عاليـــة جــدا.

وأوضح النائب عسكر العنزي ان هذه ما هي الا حلقة في سلسلة الاهمال والتقاعس الذي تعانيه الوزارة.