ناقشت لجنة الشؤون التعليمية مؤخرا البدلات الخاصة للهيئات المساندة بوزارة التربية، بحضور وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري والوكيل المساعد لشؤون الأنشطة فيصل مقصيد.

وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الحويلة في تصريح صحافي ان البدلات تشمل أمناء المكتبات والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والعاملين في التقنيات التربوية ومحضري المختبرات وغيرها من الفئات المساندة لعمل المعلم.

وبين أن اللجنة بحثت كيفية تحقيق الاستقرار والرضا الوظيفي للعاملين في الهيئات المساندة والارتقاء بهذه المهن نظرا لما لهم من دور كبير لإنجاح العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار في المؤسسات التعليمية وتمكين المعلم من أداء رسالته على أكمل وجه.

وأعلن عن اجتماع آخر ستعقده اللجنة بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وقيادات تربوية مختصة بهذا الموضوع، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على حصر أعداد العاملين في هذه الهيئات والتحقق من الكلفة المالية لهذه البدلات تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم. وذكر أن وكيل وزارة التربية كان منسجما مع توجه اللجنة في دعم هذه المطالب لأنها مستحقة.