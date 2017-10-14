هل طلبت الوزارة من المؤسسين التوقيع على تعهد بالتنازل عن المطالبة بتوفير مقر وميزانية؟

وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن الجمعية الليبرالية الكويتية.

ونص السؤال: على الآتي: نظرا لإشهار بعض الجمعيات الأهلية والخيرية، واستنادا للقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته والقرارات المنفذة له، وعملا بنصوص قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 48/أ لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للجمعيات، وما تضمنه القرار على أن تخضع الجمعيات من حيث إنشائها وتنظيمها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرفقة للقرار، وحيث تضمنت اللائحة بعض المواد والتي أبرزها حظر مباشرة الجمعية الخيرية أي نشاط قبل صدور قرار إشهارها وفقا لأحكام القانون.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1 ـ متى تم تقديم طلب إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية؟ مع تزويدي بكشف يتضمن الأعضاء المؤسسين للجمعية.

2 ـ من الشخص الذي تقدم بطلب إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية؟ مع بيان صفته القانونية؟3 ـ هل تم استيفاء كل شروط ومتطلبات إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية؟

4 ـ ما أهداف وغايات ونشاط الجمعية الليبرالية الكويتية؟

5 ـ هل تمت الموافقة على طلب إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية من لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ـ فمن هي اللجنة التي قامت برفض طلب الإشهار؟ وهل يعد ذلك موافقا لقانون إشهار الجمعيات الأهلية ولائحتها التنفيذية؟ فإذا كان مخالفا فما هي مبررات رفض الإشهار؟ أما إذا كانت الإجابة بنعم ـ فيرجى تحديد تاريخ إشهار الجمعية رسميا وتزويدي بنسخة من قرار الإشهار الصادر من الوزارة ونسخة من صدور قرار الإشهار بجريدة كويت اليوم.

6 ـ هل تم أخذ موافقة إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية على الأعضاء المؤسسين للجمعية الليبرالية الكويتية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ يرجى تزويدي بالمراسلات الخاصة بطلب التدقيق على المؤسسين وكتب وزارة الداخلية بالموافقة على أسماء وسجل أعضاء الجمعية المؤسسين محددا فيها تواريخ الموافقات.

7 ـ هل طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من المؤسسين التوقيع على تعهد بالتنازل عن المطالبة بتوفير مقر وميزانية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فما الأسباب؟ مع بيان ما إذا كان هذا الإجراء مطابقا للنظم واللوائح الخاصة بإشهار الجمعيات الأهلية.

8 ـ هل تم التفاوض قبل التقدم لإشهار الجمعية الليبرالية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع الأعضاء المؤسسين للجمعية لتغيير الاسم؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فما الغاية لمحاولة تغيير الاسم وأسباب طلب تغيير الاسم؟ وما الأسماء المقترحة التي تقدمت بها الوزارة كاسم للجمعية في ذلك الوقت؟ وهل هذه الحالة الأولى التي تطلب فيها الوزارة تعديل اسم جمعية أهلية أو هناك سابقة لمثل هذه الحالات؟

9 ـ هل حصلت الجمعية الليبرالية الكويتية على كل الموافقات اللازمة من الإدارات المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فيرجى تزويدي بنسخ من تلك الموافقات.

10 ـ في حال تم رفض إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية؟ فهل تم إبلاغ المؤسسين رسميا؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فما أسباب ومبررات الرفض؟ مع تزويدي بكتاب الرفض الموجه للمؤسسين والتظلمات التي تقدم بها الأعضاء أو أحد الأعضاء المؤسسين لمعرفة أسباب الرفض وردود الوزارة على التظلمات، وإذا لم ترد الوزارة على التظلمات ـ فيرجى تبرير هذا الإجراء السلبي.

11 ـ كشف بعدد وأسماء الجمعيات ذات الطابع الديني واللجان التابعة لها واللجان الخيرية الدينية المرخصة رسميا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محدد فيها تاريخ الإشهار وموقع المقر وقيمة الميزانية المخصصة لكل منها سواء للجمعية أو اللجان التابعة لها، مع إرفاق نسخ من القرارات الصادرة بإشهارها والموافقة على إقرارها والصادرة بجريدة كويت اليوم.

..ويسأل الفارس عن المكتب الثقافي في واشنطن وإجراءات حماية الدارسين من إعصار «إيرما»

وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن المكتب الثقافي بواشنطن والموظفين التابعين له والإجراءات التي اتخذها قبل وأثناء وبعد حدوث إعصار «إيرما» الذي أحدث أضرارا جسيمة بالممتلكات والأفراد. وطلب النائب في السؤال الأول تزويده بالآتي:

1- تزويدي بقرار تعيين رئيس المكتب الثقافي في واشنطن، ونسخة من قرار مجلس الجامعة بهذا الخصوص، مع بيان إذا ما كان هذا القرار متوافقا مع النظم واللوائح الخاصة بانتداب أعضاء من هيئة التدريس.

2- هل تم استثناء المستشار الثقافي بواشنطن (الحالي) من النظم واللوائح الخاصة بالتعيين بهذا المنصب؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما المبررات لمخالفة القانون، مع تزويدي بالمؤهلات الدراسية

التي يحملها المستشار الثقافي وسنوات الخبرة العملية، والدورات التدريبية التي خضع لها.

3- تزويدي بجميع الإجراءات والرسائل والتقارير والدراسات التي قام بها رئيس المكتب الثقافي بواشنطن الخاصة بتطوير العمل في المكتب الثقافي خلال السنتين الماضيتين وحتى تاريخ طرح هذا السؤال. وجاء السؤال الثاني للاستفسار عن الإجراءات التي اتخذها المكتب الثقافي في واشنطن حيال إعصار «إيرما» الذي ضرب الولايات المتحدة الأميركية وخصوصا في شمال ولاية فلوريدا بتاريخ 11/9/2017. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- جميع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل المكتب الثقافي في واشنطن للطلبة الكويتيين الدارسين فيها وذلك قبل وأثناء وبعد حدوث إعصار «إيرما» الذي أحدث أضرارا جسيمة بالممتلكات والأفراد.

2- كشف عن الأعمال التي قام بها المستشار الثقافي بواشنطن تجاه الطلبة الدارسين وخصوصا المقيمين في ولاية فلوريدا (كل طالب على حدة) لحمايتهم من أخطار إعصار «إيرما» وللحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

3- الشكاوى التي تلقاها المكتب الثقافي بواشنطن والشكاوى التي قدمت إلى وزير التعليم العالي سواء من الطلبة الدارسين بولاية فلوريدا أو من ذويهم نتيجة إعصار «إيرما».

4- الشكاوى الخاصة التي قدمت ضد المستشار الثقافي بواشنطن - إن وجدت - سواء من الطلبة الدارسين بولاية فلوريدا أو من ذويهم نتيجة إعصار «إيرما».