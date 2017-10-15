الموافقة على الاقتراح بشأن تحديد 30% كحد أقصى للعمالة الوافدة

سلطان العبدان

ردت وزارة الداخلية على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.وليد الطبطبائي، الذي طالب فيه بأن يضع مجلس الوزراء خطة يحدد فيها الحد الأقصى لعدد العمالة الوافدة الموجودة في البلاد بحيث لا تتجاوز نسبة تواجد أعداد الجنسية الواحدة 30% من إجمالي عدد الموظفين.

وقالت الوزارة في ردها الذي تنشره «الأنباء» إن الأمر يتطلب ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، وذلك للاتفاق على نسبة عدد المنتمين للجنسية الواحدة المسموح لهم بالبقاء في البلاد بالنسبة لإجمالي عدد المواطنين الكويتيين.

وكان النائب الطبطبائي قد اقترح أيضا أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية والجهات المعنية بتنفيذ تلك الخطط المشار إليها وفق جدول زمني يتم تطبيقه والانتهاء منه خلال 10 سنوات.

وقد نظرت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 مارس 2017 وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح برغبة.