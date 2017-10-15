بدر السهيل

وافقت وزارة الداخلية في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.وليد الطبطبائي على تعيين عناصر من الشرطة النسائية في مراكز تعليم القيادة لاختبار النساء.



وقد نظرت لجنة الداخلية والدفاع الاقتراح برغبة في اجتماعها المنعقد في 19 مارس 2017 وأصدرت تقريرها بالموافقة على الاقتراح بإجماع آرائها الحاضرين.



وذكر التقرير ان عملية اختبار القيادة لاستخراج رخصة السوق تتم على يد عناصر رجالية من الشرطة، الأمر الذي قد يوقع بعض النساء في حرج، وتيسيرا للنساء ولتقليل الضغط الناتج عن قيام العناصر نفسها باختبار النساء ولتنظيم هذه الاختبارات فقد وافقت اللجنة على الاقتراح.