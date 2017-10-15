اكد عضو الشعبة البرلمانية النائب عمر الطبطبائي اهتمام مجلس الامة بمشاركة الشباب في الانشطة البرلمانية مشيرا بذلك الى حضور وفد طلبة من جامعة الكويت فعاليات منتدى الشباب البرلمانيين.

واضاف الطبطبائي في تصريح صحفي عقب مشاركته في منتدى الشباب البرلمانيين على هامش اعمال المؤتمر ال 137 للاتحاد البرلماني الدولي ان الاجتماع تطرق الى الجهود المبذولة لخدمة قضايا الشباب.

وذكر ان الاجتماع تناول ايضا استعراض تجربة وزارة الشباب الكويتية وما توليه من اهتمام حقيقي لهذه الفئة مضيفا ان حضور الطلبة ومشاركتهم في المنتدى لاقى اهتماما كبيرا من رئيسة منتدى الشباب البرلمانيين.

وقال "اثبتنا للبرلمانيين باننا اصحاب افعال وليس اقوال فقط من خلال وجود طلبة من جامعة الكويت معنا لانخراطهم بالعمل المؤسسي والبرلماني" موضحا ان وجود الطلبة في مثل هذه الفعاليات يعد فرصة للاستماع لارائهم والاستفادة من افكارهم.

من جهة اخرى قال الطبطبائي ان قضية مسلمي (روهينغيا) من القضايا الرئيسية للشعبة البرلمانية الكويتية التي استطاعت اقناع بعض الوفود البرلمانية بتبنيها كقضية انسانية عادلة.

واضاف انه سيتم اليوم التصويت على هذا الملف كبند طاريء لتكون القضية الاولى في البرلمان الدولي بشكل عام.