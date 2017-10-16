أكد النائب د.محمد الحويلة ان إلغاء مكافأة بدل الأعمال الطارئة، المعروفة باسم «مكافأة العيار» عن المهندسين والفنيين الجدد بوزارة الكهرباء والماء مؤشر سلبي سيؤدي إلى إحجام الكفاءات الوطنية عن العمل بهذا القطاع الحيوي.

وقال د.الحويلة: إن هذه المكافأة أقرت في 2002 للتغلب على مشكلة عزوف المهندسين والفنيين الكويتيين عن العمل في مواقع العمل البعيدة ومن ثم فان وقف المكافأة الآن رسالة بأن هناك من يسير عكس توجه الدولة لتكويت القطاع الحكومي خصوصا المرافق الحيوية ومنها مرفق الكهرباء والماء.

وأضاف، أنه بدلا من تشجيع وتحفيز الكفاءات الوطنية على الاستمرار في العمل تم وقف الكثير من البدلات المستحقة مثل بدلات الطعام والشاشة والمناطق النائية والأعمال الشاقة، والآن وصل الأمر إلى إلغاء بدل الأعمال الطارئة. وأوضح، ان الحديث عن اللجوء إلى مثل هذه القرارات في حق العمالة الوطنية كخطوة أولى لخصخصة قطاع الكهرباء والماء، أمر مرفوض تماما، فلا يجوز خصخصة قطاعات خدمية حيوية. وطالب د.الحويلة بالاستماع إلى المؤسسات النقابية العمالية في وزارة الكهرباء والماء ووضع حل لهذه المشاكل حتى يستقر الوضع ويشعر المواطنون العاملون بالوزارة بالأمان الوظيفي.