وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جاء فيه: نقلت وسائل الاعلام المحلية تصريحات بعض نواب مجلس الأمة الحالي 2016 بأن هناك اتفاقا بينهم وبين رئيس مجلس الوزراء بإعادة الجناسي المسحوبة، ولذلك يرجى افادتي وتزويدي بالاتي: ما مدى صحة أن هناك اتفاقا بين أعضاء مجلس الأمة وسموكم حول رد الجناسي لجميع من تم سحب جنسياتهم؟ هناك من تم سحب جنسيته بناء على ازدواجية واضحة والآخر تم منحه بناء على معلومات غير رسمية والبعض صدر حكم محكمة التمييز بحقهم.

فما الأساس القانوني لرد هذه الجناسي بما يتعارض مع قانون الجنسية؟ من الذين تم سحب جنسيته، متجنس على والدته وجنسيته الأصلية معروفة الجنسية وبالتالي يفترض الرجوع إلى جنسيته الأصلية، فعلى أي أساس قانوني يتم إرجاع جنسيته؟ وخصوصا ان سبب السحب تأليب الرأي العام على مسند الإمارة وتقويض النظام السياسي والاجتماعي للكويت.