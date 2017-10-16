وجه النائب أحمد الفضل سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طلب من خلاله تزويده بعدد الموظفين الكويتيين (المستمرين) في العمل لدى الخطوط الجوية الكويتية؟ وعدد الموظفين الكويتيين العاملين بنظام (عقود استيعاب) بالخطوط الجوية الكويتية؟ واسم الموظف وإيضاح هل هو موظف مستمر ام عقد استيعاب لكل من المسميات التالية: مدير الإدارة الهندسية، النائب الأول لمدير الإدارة الهندسية، النائب الثاني لمدير الإدارة الهندسية، رئيس قسم الصيانة الفورية، رئيس قسم الصيانة الدورية، رئيس قسم الكبينة، رئيس قسم التخطيط الفني، رئيس قسم المحاكاة، رئيس قسم المواد.