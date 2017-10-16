قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحين برغبة جاء في الأول منهما ما يأتي: تقوم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير التعليم العالي ومتابعة تنفيذها بصورة تحقق الغاية من توفير فرص التعليم الجامعي للطلبة الكويتيين من خريجي المدارس الثانوية والدورات التدريبية.

ولما كانت السنوات الأخيرة قد شهدت زيادة كبيرة تتضاعف سنويا في اعداد الحاصلين على شهادة إتمام الدراسات الثانوية، الأمر الذي مثل عبئا شديدا على سياسة القبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ونظرا للازدحام الشديد في الطرق المؤدية إلى الجامعة والتطبيقي مما يؤدي إلى تأخير الطلبة الدارسين وهيئة التدريس عن مواعيد محاضراتهم.

ونص الاقتراح على ما يأتي:

تعديل نظام بدء اليوم الدراسي بجامعة الكويت وفروعها والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحيث يبدأ اليوم الدراسي من الساعة 9 على مدار اليوم حتى الساعة 7 مساء مع توزيع المحاضرات على مدار اليوم بين الأقسام العلمية المختلفة مع تغيير مواعيد بدء العمل للعاملين بها من غير الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بحيث يبدأ الدوام لهم الساعة 8:30 صباحا وعلى فترتين.

وجاء في الاقتراح الثاني ما يأتي: انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف وتأسيا بمقولة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، رضي عنه «علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل» ولشغل أوقات الشباب بما هو نافع ومفيد، ولحاجة منطقة الجهراء لمراكز ترفيه للشباب.

ونص الاقتراح على: إنشاء مجمع متكامل لأحواض السباحة في منطقة الجهراء يزود بمدربين متخصصين من ذوي الكفاءة على أن يضم قسما خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة.