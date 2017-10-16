استغرب النائب ناصر الدوسري إصدار وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس قرارا يلزم فيه المتقدمين لبعثات التعليم العالي بالحصول على «التوفل» أو (الآيتلس)، رغم ان الجامعات المعتمدة لا تشترط هذا الأمر للقبول.

وقال الدوسري في تصريح صحافي «إذا كانت معظم الجامعات الأجنبية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي لا تشترط «التوفل» أو (الآيتلس) لقبول الطلبة المستجدين فيها، فلماذا يصدر الوزير الفارس هذا القرار التعسفي؟».

وطالب الدوسري الوزير الفارس بإلغاء هذا القرار الذي سيتسبب في حرمان الشباب من الالتحاق بالبعثات الخارجية.