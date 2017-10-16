اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري وذلك على هامش اعمال المؤتمر الـ١٣٧ للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية.

وتطرق الاجتماع إلى أهم الملفات التي يبحثها المؤتمر وسبل تنسيق المواقف بين البرلمانين إزاءها إضافة إلى بحث أوجه تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. كما اجتمع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى رئيس مجلس النواب المصري د.علي عبدالعال وذلك على هامش اعمال المؤتمر.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تلك المتعلقة بما سيتم بحثه وتناوله بالمؤتمر وسبل تنسيق المواقف بين البرلمانين ازاءها. وحضر الاجتماع أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.عودة الرويعي وعضوا الشعبة النائبان يوسف الفضالة وعمر الطبطبائي والنائبان صفاء الهاشم ومحمد الدلال وسفيرنا لدى روسيا الاتحادية عبدالعزيز العدواني.

كما اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس. وتطرق الاجتماع إلى أهم الملفات التي يبحثها المؤتمر وسبل تنسيق المواقف بين البرلمانين إزاءها إضافة إلى بحث أوجه تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. وحضر الاجتماع أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.عودة الرويعي وعضو الشعبة النائب يوسف الفضالة والنائبان صفاء الهاشم ومحمد الدلال وسفيرنا لدى روسيا الاتحادية عبدالعزيز العدواني. كما اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الـ ١٣٧ للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في سان بطرسبورغ بروسيا الاتحادية. وتطرق الاجتماع إلى أهم الملفات التي يبحثها المؤتمر وسبل تنسيق المواقف بين البرلمانين إزاءها إضافة إلى بحث أوجه تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. كما اجتمع الرئيس الغانم رئيس البرلمان الأرميني آرا بابولويان. وتطرق الاجتماع إلى أهم الملفات التي يبحثها المؤتمر وسبل تنسيق المواقف بين البرلمانين إزاءها إضافة الى بحث أوجه تعزيز علاقات التعاون بين مجلس الأمة الكويتي والبرلمان الأرميني. وحضر الاجتماع عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة والنائب صفاء الهاشم وسفيرنا لدى روسيا الاتحادية عبدالعزيز العدواني.

من جانب اخر، أكد أمين صندوق الشعبة البرلمانية الكويتية النائب د.وليد الطبطبائي ان الكويت تمارس الديموقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان منذ أكثر من 50 عاما، مضيفا انها رائدة في حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مداخلة للطبطبائي خلال حضوره اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي الذي تم خلاله عرض ونقاش مسودة مشروع القرار (تشاركنا في تنوعنا الذكرى العشرون للإعلان العالمي للديموقراطية).

وأضاف: «نعتز بأننا نفوق جيراننا في الديموقراطية، لكن هذا لا يعني رضانا التام عن أوضاعنا، وبالتالي مازلنا بحاجة إلى مزيد من الديموقراطية واحترام أكثر لحقوق الإنسان».

وأشار الطبطبائي إلى أن تنوع الثقافات وتعددها هما الثقافة الحضارية وهما أساس دعامة الأمن والاستقرار الدوليين، مشددا على ضرورة دعم السياسات والاستراتيجيات الساعية لتشجيع التنمية في المجتمعات، عبر مزيد من التضامن الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان وحرياته.