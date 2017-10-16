أكد عضو الشعبة البرلمانية النائب عمر الطبطبائي اهتمام مجلس الأمة بالمشاركة الشبابية في مختلف الأنشطة البرلمانية، مبينا أن مشاركة وفد طلابي من جامعة الكويت في فعاليات منتدى الشباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي خير دليل على ذلك.

وأضاف الطبطبائي في تصريح صحافي عقب مشاركته في منتدى الشباب البرلمانيين على هامش أعمال المؤتمر الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس والحكومة لخدمة قضايا الشباب.

وذكر أن الاجتماع تناول أيضا استعراض لتجربة وزارة الشباب الكويتية وما توليه من اهتمام حقيقي لهذه الفئة، مضيفا أن حضور الطلبة ومشاركتهم في المنتدى لاقى اهتماما كبيرا من رئيسة منتدى الشباب البرلمانيين.

وقال «أثبتنا للبرلمانيين بأننا أصحاب أفعال وليس أقوال فقط من خلال وجود طلبة من جامعة الكويت معنا لانخراطهم بالعمل المؤسسي والبرلماني»، موضحا أن وجود الطلبة في مثل هذه الفعاليات يعد فرصة للاستماع لآرائهم والاستفادة من أفكارهم.

من جهة أخرى، قال الطبطبائي ان قضية الروهينغا من القضايا الرئيسية للشعبة البرلمانية الكويتية التي استطاعت إقناع بعض الوفود البرلمانية بتبنيها كقضية إنسانية عادلة.

وأضاف «اليوم سيتم التصويت على هذا الملف كبند طارئ لتكون قضيتنا الأولى في البرلمان الدولي بشكل عام».