ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل

يجري عدد من النواب مشاورات واجتماعات بغرض التنسيق حول عضوية اللجان البرلمانية بالإضافة الى امكانية تشكيل كتل نيابية قبل بدء دور الانعقاد المقبل، فضلا عن تعزيز وجود وعمل الكتل القائمة مثل «حدس» و«التحالف الإسلامي».



مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان الاجتماعات مستمرة وان مجاميع نيابية فضلت التنسيق المبكر قبل دور الانعقاد من خلال تشكيل الكتل بهدف تعزيز العمل النيابي والتنسيق في المواقف خصوصا في انتخابات اللجان البرلمانية والاستجوابات والقوانين المهمة.



وأكدت المصادر ان هناك كتلة تضم ستة نواب ربما يتم الإعلان عنها بعد افتتاح دور الانعقاد او الإبقاء على تشكيلها بشكل غير معلن مع الاكتفاء بالتنسيق بين أعضائها خلال الجلسات او في أعمال اللجان، الأمر الذي يكسبها قوة أكثر.

وأشارت المصادر الى ان الكتلة المرتقبة عددها غير بسيط ما يجعلها أكثر تأثيرا خلال دور الانعقاد المقبل، وشددت المصادر على ان الأجندة التي تحملها هذه الكتلة تعنى بالقضايا الشعبية والشبابية معا.



وأشارت المصادر ذاتها الى ان هناك كتلا اخرى ربما تكون في طور التنسيق النهائي ومن بينها كتلة تضم 3 نواب ينتمون الى توجهات مختلفة إلا ان التقاء الأهداف سيكون عاملا في ايجادها، وقالت ايضا ان هناك كتلة تضم عددا من النواب ذوي التوجه الإسلامي يتم حاليا الإعداد لتوحيد أعضائها.