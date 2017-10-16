ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

حصل البند الطارئ الخاص بـ «الروهينغا» الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والمشارك في أعمال المؤتمر الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي، على الأغلبية ليدرج ضمن جدول أعمال المؤتمر المنعقد حاليا في سان بطرسبورغ في روسيا الاتحادية.



وقال الرئيس الغانم إن الديبلوماسية البرلمانية الكويتية حققت النجاح في إقرار البند الطارئ لـ «الروهينغا» من خلال علاقاتها المتميزة.

من جانب آخر، يجري عدد من النواب مشاورات واجتماعات بغرض التنسيق حول عضوية اللجان البرلمانية بالإضافة الى امكانية تشكيل كتل نيابية، فضلا عن تعزيز وجود وعمل الكتل القائمة.



مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان التنسيق في المواقف مستمر خصوصا في انتخابات اللجان البرلمانية والاستجوابات والقوانين المهمة.



وأكدت المصادر ان هناك كتلة تضم ستة نواب ربما يتم الإعلان عنها بعد افتتاح دور الانعقاد او الإبقاء على تشكيلها بشكل غير معلن مع الاكتفاء بالتنسيق بين أعضائها خلال الجلسات او في أعمال اللجان، الأمر الذي يكسبها قوة أكثر.