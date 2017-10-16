

التقى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم المرشحة المكسيكية لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس والمرشحة الاوروغوانية ايفون باسادا كل على حدة وذلك على هامش اعمال المؤتمر ال137 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في سان بطرسبورغ بروسيا.

واكد الغانم في اللقاءين اهمية ان يتبنى المرشح المقبل للرئاسة كل القضايا الانسانية العادلة وبخاصة قضايا العرب والمسلمين وعلى راسها القضية الفلسطينية.

واكد كذلك للمرشحتين مساهمة الرئيس المقبل للاتحاد في تفعيل سلطة الاتحاد ازاء اي خروقات تتم بحق النظام الاساسي للاتحاد البرلماني الدولي.

وشدد على ضرورة اتسام الرئاسة بالحيادية والموضوعية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع وان يكون النظام الاساسي للاتحاد ومبادئه هو المعيار والميزان لاي تحرك او اجراء.

وحضر اللقاءين وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وامين سر الشعبة النائب عودة الرويعي وعضوا الشعبة النائبان يوسف الفضالة وعمر الطبطبائي والنائبان محمد الدلال وصفاء الهاشم وسفير دولة الكويت لدى روسيا عبد العزيز العدواني