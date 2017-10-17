دعا النائب خليل الصالح الوزارات المعنية إلى التدخل لحل أزمة أصحاب البرادات الكويتية وتعطيل أعمالهم منذ صدور قرارات برفع الرسوم عليها من قبل عدد من الدول، مشددا على ضرورة تعامل الكويت بالمثل مع أي زيادات تفرض على الشركات الكويتية لتحقيق العدالة التنافسية.

وقال الصالح في تصريح صحافي إن رفع الرسوم على البرادات الكويتية وزيادة الاشتراطات والمحاذير بشأن حركة دخولها وخروجها من وإلى السعودية ومصر والأردن، أدى إلى تضرر أصحاب البرادات.

وأضاف أن أي رسوم إضافية تزيد أعباء أصحاب البرادات الكويتية وتصب في مصلحة شركات نقل الدول المنافسة، معتبرا أنه ليس مقبولا أن يدفع أصحاب البرادات الكويتية ما يعادل 100 دينار في الأردن، فيما تدفع شركات النقل الأردنية 40 دينارا فقط رسوما في الكويت.