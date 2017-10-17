وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا لوزير الصحة د.جمال الحربي، طالب فيه بتزويده بما يأتي:

1 ـ كم تكلفة شراء الادوية السنوية لوزارة الصحة منذ عام 2012 حتى 2017؟

2 ـ كم تبلغ تكلفة الأدوية منتهية الصلاحية لوزارة الصحة منذ عام 2012 حتى 2017؟

3 ـ يرجى تزويدي بالآلية المتبعة للحفاظ على عدم هدر الأدوية وصرفها للمستحقين من المرضى.

4 ـ ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه المتسببين في الهدر أو إتلاف أو صرف الأدوية لغير المستحقين لها؟ يرجى تزويدي بنسخه منها. وهل رصدت الوزارة مثل هذه الحالات؟ يرجى تزويدي بكشف بالأسماء والجزاءات التي قامت بها الوزارة تجاه تلك الحالات منذ عام 2012 حتى 2017 إن وجدت.

5 ـ هل هناك دراسة أو نية لدى وزارة الصحة لإنشاء مصانع لصناعة الأدوية أسوة بدول العالم العربي ومنها دول الخليج؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة منها، وإذا كان الجواب بالنفي، فما مبررات ذلك؟