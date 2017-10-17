سامح عبدالحفيظ

أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد، عن توجيه دعوة للحكومة وأعضاء اللجنة لعقد اجتماع الخميس لمناقشة عدد من المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة والاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب.

وقال حماد في تصريح بمجلس الأمة أمس إن تقرير اللجنة سيكون جاهزا بعد الاجتماع لرفعه إلى مجلس الأمة، مبشرا الشعب الكويتي برفع الإيقاف من خلال هذا التقرير.

وأوضـــح أن التـقريـر سيكون جاهزا بعد الانتهاء من مناقشة الحكومة في بعض التعديلات، مشيرا إلى وجود العديد من التفاصيل سيفصح عنها في وقتها وأن الأمور تبشر بخير.

وبين حماد أن المشروعات بقوانين التي ستناقش تتعلق بمشروع قانون في شأن الرياضة ومشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.

وأشار إلى أن اللجنة درست تلك القوانين ووزعتها على النواب، لافتا إلى عدم ورود أي ملاحظات للجنة بخصوص تلك القوانين.