أكد النائب د. محمد الحويلة أن الأئمة والمؤذنين ليسوا مجرد موظفين بل هم في المقام الأول يحملون أمانة رسالة سامية في أعناقهم ولا يجوز إجبارهم على نظام البصمة.

وقال د. الحويلة: هناك فرق بين تطبيق نصوص القانون وروح القانون، فالقوانين شرعت للتنظيم وخدمة المجتمع لذا فإن التمسك الحرفي بتطبيق بعض القرارات قد يؤدي إلى عواقب سلبية ولعل اللجوء إلى تطبيق البصمة على الأئمة والمؤذنين خير مثال على ذلك، فهم غير مرتبطين بمواعيد دوام محددة بل يرتبط عملهم بأداء الصلوات الخمس على مدار اليوم.

وأضاف أن الأئمة والمؤذنين أهل ثقة ولا يجوز تكبيلهم بالبصمة التي لا يتوافق مفهومها مع طبيعة عملهم ويعوق أداءهم لرسالتهم السامية، وهم قدوة المجتمع مؤتمنون على أوقات العبادة، وبصمتهم في رفع الأذان وإقامة الصلاة، بالإضافة إلى وجود نظام معمول به عبر التوقيع بالحضور والانصراف في دفتر مخصص لذلك.