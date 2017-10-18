استقبل رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري في مكتبه امس وفد مجلس إدارة جمعية الإصــلاح الاجتــماعي المكون من رئيس مجلس الإدارة حمود حمد الرومي ونائب الرئيس يوسف العبدالرحيم والأمين العام يعقوب الأنصاري ومدير إدارة النشاط الدعوي والتربوي محمد العمر ومشعل الزير.
وتطرق الوفد لمواضيع عدة وأكد أهمية التكامل في الأدوار المجتمعية التي تبني الوطن وأن الجميع شركاء في تنمية الكويت الحبيبة.
وتم اطلاع رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري على أوضاع العمل الخيري الذي تفتخر الكويت بإنجازاته الشعبية والرسمية متمثلة بدور صاحب السمو الإنساني على مستوى الأمة والعالم، وتم تداول أنشطة الجمعية ودورها المجتمعي عبر المحاضن التربوية والأندية الشبابية ولجان النشر.
وفي الختام أشاد وفد الإصلاح بالتعاون المثمر للمؤسسة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة والتشجيع المستمر الذي تبديه القيادة السياسية في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله تعالى.