أعلن النائب د.وليد الطبطبائي عن تقديمه اقتراحا برغبة جاء فيه ما يأتي: يعاني المواطنون العاملون في القطاع الخاص أو غير العاملين، عند قيامهم بتقديم طلب الاقتراض من بنك الائتمان العقاري بعدم موافقة البنك إلا بوجود كفيل كويتي، وذلك إلى جانب الرهن العقاري، ولمصلحة المواطنين وتخفيفا وتسهيلا لهم.

وتوافقا مع توجه الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص وعدم تنفير المواطنين من هذا القطاع.

ونص الاقتراح الذي تقدم به النائب د.وليد الطبطبائي على أن يقوم بنك الائتمان العقاري بإقراض المواطنين العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين (القرض الإسكاني) بضمان رهن الوثيقة فقط من دون الحاجة إلى كفيل، من باب دعم العاملين في القطاع الخاص، ودفع المواطن للعمل في القطاع الخاص وعدم هروبه، وأيضا عدم طلب كفيل على طالب قرض الزواج.

.. ويقترح اقتصار وظيفة «حراس المدارس» على الكويتيين من الجنسين

أعلن النائب د.وليد الطبطبائي عن تقديمه اقتراحا برغبة جاء فيه ما يأتي: تزايدت في الفترة الأخيرة مشاكل حراس المدارس، ما يعكس خطورة الوضع على أبنائنا الطلبة والطالبات.

وطالب الطبطبائي في اقتراحه باقتصار وظيفة «حراس المدارس» على الكويتيين من الجنسين، على أن يتم إلحاقها بديوان الخدمة المدنية، ويعلن عنها في الصحف ويجوز للديوان الاستعانة بخدمات المتقاعدين وفي حال لم يتقدم أحد من الكويتيين، يتم فتح المجال لغير الكويتيين.

.. ويطلب نسخة من الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجنة مناقصات «البترول»

وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق يتعلق بالمناقصات والممارسات المطروحة من قبل وزارة النفط والشركات التابعة لها. يرجى إفادتي وتزويدي بما يأتي:

1 ـ نسخة من الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

2 ـ كشف يتضمن جميع المناقصات والممارسات التي تم طرحها منذ يناير 2014 حتى تاريخ السؤال، لكل عام على حدة.

3 ـ كشف تفصيلي بأسماء الشركات وأسماء ملاكها، التي تقدمت (ممارسة او مناقصة) والشركات التي حازت العطاء منذ يناير 2014 حتى تاريخ السؤال.

وما مبررات حصول الشركات على العطاء كل شركة على حدة؟

4 ـ هل هناك شركات ممن حازت العطاء وتوجد عليها ملاحظات ديوان المحاسبة أو من قبل اللجنة المركزية للمناقصات؟