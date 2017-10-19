وجه النائب عبدالله الرومي سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقارير لمجلس الوزراء فهل تتم مناقشة هذه التقارير من قبل مجلس الوزراء؟ وما الإجراء الذي يتخذ بشأنها من قبل المجلس؟ وهل يكلف مجلس الوزراء هيئة أو جهة ما لدراسة هذه التقارير؟ وهل يتابعها بهذا التكليف؟ وهل ترسل الهيئة أو الجهة التي يكلفها مجلس الوزراء في دراسة هذه التقارير تقريرا للمجلس عما كلفت به؟ وهل يتابع مجلس الوزراء رأي الجهة أو الهيئة؟ وأرجو تزويدي بصورة عن آخر قرار اتخذه مجلس الوزراء بخصوص آخر تقرير عرض عليه أو بصورة عن رد الجهة أو الهيئة التي كلفها مجلس الوزراء بدراسة التقرير.