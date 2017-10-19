قدم النائب خالد العتيبي اقتراحا برغبة بشأن رفع سقف التأمين الصحي على الأسنان واعتماد النظارة الطبية وشمولها ضمن التأمين الصحي لكافة الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به: نص الدستور الكويتي على «أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه» وفي مادة أخرى أشار إلى رعاية الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي.

وانطلاقا من هذه النصوص والسبل التي تتقدم بها الشعوب وعلى رأسها التعليم، ومن أجل حث أبنائنا الطلاب على تلقي العلم ومحاولة تذليل الصعاب التي تواجههم سواء في الداخل أو لأبنائنا الطلاب الدارسين في الخارج ومنهم الدارسون في الولايات المتحدة الأميركية. لذا أقترح رفع سقف التأمين الصحي على الأسنان لكافة الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية لكي يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع تكلفة العلاج خلال سنوات الدراسة.

كما اقترح اعتماد النظارة الطبية وشمولها ضمن التأمين الصحي للدارسين في الولايات المتحدة الأميركية أسوة بالدارسين التابعين للملحق العسكري في الولايات المتحدة.