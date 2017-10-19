أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول التعديلات الجديدة على القانون الرياضي معتبرا أن هذا الاتفاق "بداية البشرى الكبرى برفع الإيقاف".

وقال الروضان في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية إنه بعد مفاوضات استمرت أربعة أشهر توصلنا إلى اتفاق مع (فيفا) على مشروع بقانون بالتعديلات النيابية الموجودة بحيث يوافق المتطلبات الدولية وينسجم مع دستور وسيادة دولة الكويت

وأضاف الروضان أن هذا الأمر يؤكد عدم وجود تعارض بين الدستور الكويتي والمتطلبات الدولية واصفا ما شهدته المفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنها "تثلج الصدر" نظرا للتعاون غير المحدود مع الاتحاد.

وذكر أن الاتحاد الدولي ليس لديه أي ملاحظة على القانون و"هذا ما أبلغنا به لجنة الشباب والرياضة اليوم" مبينا أن الحكومة ستكون الممول للأندية الرياضية في حين تحظى الأندية بالاستقلالية الكاملة.

واعرب عن الامل بأن يأخذ القانون بعد التصويت عليه في لجنة الشباب والرياضة صفة الاستعجال لدى السلطة التشريعية لإقراره معبرا عن ثقته بأن القانون سيصون كل الأمور الدستورية والقانونية.

وقال ان ما أعلنه مثبت من خلال الكتب والمراسلات مع الاتحاد الدولي والوسيط دولة قطر والفريق العامل فيها الذين جسروا الفجوة التي كانت موجودة بين الكويت والاتحاد الدولي من خلال جهود كبيرة يشكرون عليها متوجها بالشكر إلى دولة قطر الشقيقة وكل من عمل على جسر هذه الفجوة.

وأوضح أن الفترة الماضية كانت فترة اتسمت بالصمت لأن المفاوضات كانت تحتاج إلى سرية حتى يتم التوصل لهذه النتيجة مبينا أن ملف الرياضة ليس المعني به وزير الشباب فقط بل الحكومة بكاملها .

وبين الروضان أنه بعد التوافق على القانون الجديد يكون قد تحقق أحد الشروط الثلاثة وتبقى شرطان مضيفا "نحن أبدينا المرونة في سحب القضايا اذا رفع الإيقاف فهدفنا ليس جباية الأموال بل رفع الظلم عن الكويت".

وذكر أن الحكومة كانت تركز منذ 16 اكتوبر 2015 على أن تخرج بقانون يوافق القوانين المحلية والمتطلبات الدولية معتبرا هذا الاتفاق "بداية الغيث والبشرى الكبرى برفع الإيقاف".

وتوجه بالشكر إلى لجنة الشباب والرياضة على تعاونهم مع الحكومة من أجل إنجاز التعديلات والهيئة العامة للرياضة والشخصيات الرياضية وكل من أدلى بدلوه في هذا الجانب.

وأفاد بأن "عودة الاتحادات المنحلة هي شأن الجمعيات العمومية للأندية وهي تتخذ ما تراه مناسبا دون تدخل الحكومة فإن أرادوا فعليهم أن يعيدوا الاتحادات المنحلة أو الأشخاص الموجودين فيها أو أن تجرى انتخابات جديدة للاتحادات".

وأكد أن الحكومة لن تتدخل في أي جمعية عمومية مبينا انه في الفترة المقبلة ستعقد كل الاتحادات بما فيها المعينة جمعياتها العمومية وتختار من تراه مناسبا.

وقال إن هذه صفحة قد طويت وهي دعوة للجميع للتصالح وأن تكون رياضة الكويت بشكل مختلف مؤكدا أهمية أن تكون هناك قوانين أخرى للتطوير الرياضي مع الأخذ برأي الاتحاد الدولي بها.

وعن استمراره في وزارة (الشباب) من عدمه اوضح ان الأمر يعود إلى "اختيار سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء" مضيفا انه "جندي مكلف سواء في هذه الوزارة أو تلك وسواء رأى سمو رئيس مجلس الوزراء تعيين وزير بالأصالة أو استمررت وزيرا بالوكالة فسأستمر بحمل هذا الملف"