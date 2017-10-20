سلطان العبدان

أكد عضو لجنة حماية الأموال العامة النائب عمر الطبطبائي أن اجتماع اللجنة أمس أسفر عن التصويت بالموافقة على التقرير الخاص بشأن تكليف اللجنة التحقيق في التجاوزات في وزارة الإعلام.

وبين الطبطبائي أن الموافقة على التقرير كانت بإجماع حضور أعضاء اللجنة باستثناء النائب عبدالوهاب البابطين الذي امتنع عن التصويت واتخذ موقف الحياد كونه أحد مقدمي الاستجواب، وسيتم التصويت على تقرير هيئة أسواق المال الاجتماع المقبل.

وكان مجلس الأمة قد كلف في جلسة 25 ابريل 2017 لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والادارية الخاصة بوزارة الاعلام والجهات التابعة، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.