بيروت ـ اتحاد درويش

وجه مجلس النواب اللبناني التحية وقوفا، بدعوة من الرئيس نبيه بري، تقديرا وامتنانا للموقف الذي اتخذه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مؤتمر البرلمانيين الدولي في سان بطرسبورغ حين طلب من الوفد الإسرائيلي المشارك مغادرة القاعة.

«الأنباء» وقفت عند آراء بعض السياسيين من وزراء ونواب داخل المجلس وعلى هامش مشاركتهم في جلسة إقرار الموازنة العامة فقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: هذا موقف غير مستغرب للرئيس الغانم وهو صديق وشجاع وصاحب رأي حر وعروبته دائمة وأكيدة وشجاعة، وهذه المواقف تعيد للعروبة مضمونها الحقيقي وعنوانها السليم.

من جهته، قال وزير العمل محمد كبارة: لا يسعني إلا أن أثمن هذه المواقف الوطنية والقومية.

وأضاف: هذه المواقف تجمعنا وترفع رأسنا، وجود الوفد الاسرائيلي في هذا المؤتمر هو إهانة للعرب ولجميع الدول المشاركة في المؤتمر، وهذا الموقف أعاد لنا معنوياتنا ومن شأنه توحيد العرب جميعهم، لا سيما في المرحلة المقبلة، وأقول لرئيس مجلس الأمة الكويتي نحن معك، وابق كذلك بهذه القوة والعنفوان وإن ما قمت به نؤيده جميعا ويدنا بيدك نحو تحرير الأرض المحتلة من الغاصب المحتل.

بدوره، قال وزير الزراعة غازي زعيتر ان الموقف الذي عبّر عنه الرئيس بري أتبناه بصفتي الشخصية وهذا موقف عروبي بالصميم يعبر عن كل العرب الأوفياء للقضية المركزية، قضية فلسطين والشعب الفلسطيني المشرد في الشتات وهذا الموقف من دولة الكويت الشقيقة والذي اتخذه الرئيس مرزوق الغانم يعبر عن كل عربي، حيث ان قضية فلسطين لا تزال في عقله وقلبه ووجدانه.

ونوه عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر بموقف الغانم وقال: هذا موقف وطني وقومي مهم جدا، ومنذ سنوات لم نشهد هكذا مواقف وإن شاء الله يعود العرب جميعهم الى رشدهم ويستعيدون القضية التي تخلوا عنها لفترة وهي القضية الفلسطينية المركزية الجامعة، وأقول للغانم: أهنئك، وهذا فخر لنا باتخاذك هكذا موقف.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير عبدالمجيد صالح: نحن متعطشون الى هذا الموقف العربي الاصيل الذي عبّر عن مشاعر الأمة في مواجهة كل الإرهاب الصهيوني والتحالف الصهيوني الإرهابي، لذلك هي بارقة أمل وموضوع يعيد ضخ المعنويات في جسد الأمة، وإن هذا الجسم الغريب الذي هو اسرائيل لن يستمر في قمعها وإرهابها، لذلك أحيي رئيس مجلس الأمة الكويتي على هذا الموقف الأصيل وهو فعلا عبّر عن مشاعرنا كمجالس نيابية وكشعوب عربية.

واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان موقف الغانم هو موقف لا يمكن إلا ان يسجل له ولدولة الكويت والذي يؤكد دائما ان الكويت كانت في طليعة العرب الذين يدافعون عن قضايا العرب وعن القضية الأم التي هي قضية فلسطين، ولا يمكن لأحد ان يتنكر لعروبة الكويت والكويتيين الذين عبروا عنها على مدار السنوات والعقود الماضية من خلال الالتزام بقضايا هذه الأمة، حيث كانت الكويت دائما في الطليعة وستبقى، فكل الاحترام لهذا الموقف العروبي الجريء الذي يعيد الجميع الى رشدهم ويؤكد انه لابد من العودة للقضية الأم لكي نحفظ وحدتنا وحضارتنا ووجودنا.

وقال عضو كتلة الإصلاح والتغيير ناجي غاريوس ان موقف الغانم مشرف ليس لدولة الكويت بل لكل العرب، وهذا يدعونا الى توحيد الكلمة عند العرب تجاه العدو الذي هو اسرائيل والأعداء التي تعمل اسرائيل على تسليحهم من أجل خراب الدول العربية، لذا حان الوقت لأن يتوحد العرب ويتخذوا القرار بأنهم عرب ولا احد يقول عرب مسلم وعرب مسيحي، بل نقول نحن عرب، وقال ان هذا الموقف مهم لأنه اتخذ في دولة كبرى.

واعتبر عضو كتلة الحزب القومي مروان فارس ان موقف الغانم تاريخي ونحن ممتنون كثيرا لهذا الموقف الذي اعلن في مؤتمر دولي، متمنيا ان تعود المواقف العربية الى طبيعتها الحقيقية لأنهم موجودون على الساحة وقد أثبتوا ان هذا المحتل الاسرائيلي قاتل الأطفال، كما قال رئيس مجلس الأمة الكويتي من هنا أقول انه موقف تاريخي يهنأ عليه ونشيد به ونعتز.

وقال عضو كتلة المستقبل النائب كاظم الخير انه موقف مشرف ويمثلنا ويمثل كل الأمة العربية التي تشعر بالظلم والاضطهاد الصهيوني في وجه الشعب الفلسطيني الأعزل، من هنا أقول انني مع هذا الموقف ونشد على يد الرئيس الغانم وندعو الى التضامن العربي من جديد بعد المصائب التي أصابت الجسم العربي والوطن العربي التي أنستنا التضامن والمواقف الشجاعة.