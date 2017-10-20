أشاد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس بموقف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وأعضاء الوفد الكويتي المرافق له في مؤتمر البرلماني الدولي الذي عقد أول من أمس في بطرسبورغ الروسية، وطرده لرئيس البرلمان الصهيوني من قاعة المؤتمر، مؤكدا أن هذا الموقف تاريخي ومشهود إذ يعيد إلى الذاكرة المواقف العربية البطولية والشجاعة في مواجهة الصهاينة داخل المحافل الدولية.

وقال البسيس إن موقف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يجسد موقف الكويت قيادة وحكومة وشعبا كما يعبر عما يجيش بوجدان وعقل ما يقرب من 1.370 مليون كويتي وأكثر من مليار مسلم وعربي تجاه الاحتلال الصهيوني للاراضي العربية والممارسات الوحشية اللاإنسانية ضد الفلسطينيين العزل، فما تفعله اسرائيل منذ اكثر من 60 عاما يمثل أبشع صور الارهاب وأشكاله، مؤكدا انه بكل المقاييس يمثل «إرهاب دولة» تخطت كل الخطوط الحمراء وسط صمت دولي واقليمي معيب ومشين يتنافى مع أبسط حقوق الانسان.

وأضاف البسيس أن موقف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والوفد البرلماني الكويتي سيسجله التاريخ بأحرف من نور، إذ يؤكد ريادة الكويت وزعامتها وإن كانت دولة صغيرة في الحجم إلا أنها كبيرة بقيادتها السياسية والشعبية في شتى المحافل والميادين الدولية، وأن مواقفها تجاه أمتها العربية والاسلامية تنبع من عقيدة راسخة وإيمان لا يتزعزع في أن الحق يوما سوف ينتصر مادام هناك إخلاص في النوايا وتوحد في المواقف والرؤى تجاه ما يهدد حاضر أمتنا ومستقبلها.

وقال: تحية تقدير وإعزاز نقدمها لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ابن الكويت البار الذي أثلج صدورنا جميعا وأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكويت ولادة ومعطاءة وأن معين الوطنية والانتماء للعروبة والاسلام فيها لا ينضب أبدا.