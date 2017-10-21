قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بجواز الترقية إلى رتبة ملازم بقوة الشرطة للحاصلين على دبلوم بعد الثانوية العامة ومضى على خدمتهم عشرون عاما منها سنتان على الأقل في رتبة وكيل أول ضابط، وذلك من خلال إضافة مادة جديدة برقم 68 مكرر للقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، طالبا إعطاءه صفة الاستعجال. وجاء نص الاقتراح كالتالي:

مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر للقانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه نصها الآتي:

«مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا القانون يجوز بقرار من الوزير ترقية الحاصلين على دبلوم بعد الثانوية العامة ومضى على خدمتهم عشرون عاما منها سنتان على الأقل في رتبة وكيل أول ضابط إلى رتبة ملازم».

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 68 مكرر للقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة كما يلي: لما كان لقوة رجال الأمن دور مهم في حماية أمن الوطن وتقديرا لمن خدموا في سلك الشرطة 20 عاما وطوروا من مؤهلاتهم العملية، حيث يوجد الكثير منهم من حملة «دبلوم» بعد الثانوية العامة ولم يتم تمييزهم عن حملة الثانوية العامة، لذا أعد الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 68 مكرر للقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة نصها الآتي:

«مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا القانون يجوز بقرار من الوزير ترقية الحاصلين على دبلوم بعد الثانوية العامة ومضى على خدمتهم عشرون عاما منها سنتان على الأقل في رتبة وكيل أول ضابط إلى رتبة ملازم».