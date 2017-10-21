بيروت ـ أحمد منصور

أشاد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، في بيان صحافي، بالموقف الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مؤتمر اتحاد البرلمان الدولي المنعقد في روسيا، في تعبير صادق عن صوت كل حر أبي في العالم ضد الظلم والطغيان الصهيوني.

فهذا الموقف المشرف الذي اتسم بالجرأة يستحق كل تقدير وتنويه.

إذ شكل صرخة حق في وجه الباطل الصهيوني الذي يتمادى بغطرسته وعدوانه ضد العرب والمسلمين وينتهك كل الاعراف والمواقف الدولية في ممارساته التعسفية ضد الفلسطينيين وانتهاكاته المستمرة لسيادة لبنان وسورية.

وطالب قبلان «الدول والشعوب عامة والعربية والإسلامية خاصة، بالاقتداء بموقف الغانم ومقاطعة الكيان الصهيوني ووقف كل أشكال التطبيع معه بوصفه بؤرة للفساد ومركزا للشر والتآمر على الشعوب والدول إذ كان ولا يزال راعيا وحاضنا للإرهاب الدولي يعيث قتلا وتشريدا ويمتهن قادته الاجرام والإرهاب».