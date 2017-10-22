بيروت - خلدون قواص

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقية شكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على موقفه الأخير من رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي، خلال مؤتمر البرلمان الدولي الذي انعقد في سان بطرسبورغ في روسيا.

وقال الرئيس الفلسطيني «باسم الشعب الفلسطيني وباسمي شخصيا أتقدم بالشكر والتقدير على الموقف الشجاع الذي وقفتموه لإظهار الحقيقة، خصوصا ردكم الحازم على رئيس وفد الكنيست الإسرائيلية، وتصديكم له في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا الاتحادية، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني».

وأضاف الرئيس عباس: «بهذه المناسبة يسعدني أن أنقل لكم تقدير الشعب الفلسطيني للكويت وعلى رأسها أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، وتقديم الشكر لمجلس النواب الموقر، ولحكومة الكويت، على مواقف الدعم السياسي والمادي لنصرة القضية الفلسطينية، ودعم صمود أهلكم في فلسطين، أنتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن بالغ التقدير والاحترام، مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة، والعافية والنجاح في أداء مهامكم نصرة للحق والعدل والسلام».

وفي السياق ذاته، رحب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان بالأصالة الكويتية وعروبتها التي تجسدت بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الذي شن فيه هجوما شرسا على ممثل الكنيست الإسرائيلي وطرده خلال اجتماع البرلمان الدولي الذي عقد في روسيا، مؤكدا أن هذا الموقف هو وسام شرف تستحقه الكويت على موقفها الذي هو موقف كل العرب والمسلمين ومحل اعتزاز وتقدير وبطولة يشهد لها التاريخ ان الأمة العربية والإسلامية لن تنسى القضية الفلسطينية وستبقى تناضل من أجل إعادة الحق إلى الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه من العدو الإسرائيلي الغاشم.

وأكد المجلس في بيان له اثر اجتماعه برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان أن وجود النازحين السوريين إلى لبنان هو مؤقت لحين عودة الأمن والاستقرار إلى الأشقاء في سورية العربية التي تعاني من جرح نازف لا يتوقف إلا بوقف الحرب والبدء بحوار جدي يحقق مصالح وتطلعات الشعب السوري الشقيق ومن ثم عودتهم إلى ديارهم آمنين مطمئنين وينبغي أن تكون هذه القضية خارج التداول السياسي.

بدوره، رئيس كتلة المستقبل البرلمانية اللبنانية الرئيس فؤاد السنيورة أعرب عن فخره وسعادته واعتزازه بالموقف الذي عبّر عنه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عبر تصديه لممثل الكنيست الإسرائيلي في اجتماع البرلمان الدولي في سان بطرسبرغ في روسيا، مما أجبره والوفد الإسرائيلي على الانسحاب من المؤتمر.

واعتبر أن موقف الغانم المشرف إنما يعبر عن حقيقة وجوهر الموقف العربي وهو في هذا الموقف تحدث وتصرف باسم كل العرب واسم الشعب الفلسطيني المقهور والمسلوبة حقوقه.

وأكد أن موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي المهم، ودعم الشعب الكويتي وأمير الكويت له في موقفه، إنما هو الدليل الساطع على ان قضية فلسطين لاتزال هي القضية المركزية والقضية الأساس الراسخة في ضمير العرب ووجدانهم.

وقال: باسمي وباسم إخواني في كتلة المستقبل النيابية أتوجه لكم وللشعب الكويتي بكل التحيات الحارة على هذه الوقفة المشكورة والصادقة التي تسجل في سجل الكويت القومي الناصع.

وتلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس الأول رسالة شكر من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على موقفه وموقف مجلس النواب اللبناني من مبادرته لطرد مندوب اسرائيل من قاعة مؤتمر البرلمانيين الدوليين في سان بطرسبورغ.