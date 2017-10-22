كم عدد المستفيدين من تعديل بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية من المرشحين للمنصب؟

وجه النائب مبارك الحريص سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس. وقال في سؤاله:

لا شك أن الالتزام بالقرارات التي تنظمها الجهات الرقابية بالدولة على مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها يحظى باهتمام الدولة كونه يؤسس مبدأ الالتزام بهذه اللوائح والقرارات التي يفترض أنها تستند الى القوانين المنظمة للعمل لكل العاملين في الجهات الحكومية لاسيما الوظائف القيادية.

وأضاف أن أي تعديل على هذه القرارات واللوائح لابد أن يأخذ قنواته الرسمية واللائحية بالتنسيق بين الجهات الرقابية والجهات المعنية وعدم ترك الأمر فوضويا بالتعديل على هذه القرارات وفق المزاجية والأهواء الشخصية لأي مسؤول. ولذلك يرجى تزويدنا بالمذكرات المتعلقة بشأن بطلان القرارات الوزارية الخاصة بتثبيت خمسة مديري عموم مناطق تعليمية من قبل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية. وطالب تزويده وإفادته بما يأتي:

1 - ما شروط الترقي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية حسب بطاقة الوصف الوظيفي عند إعلان شاغر المنصب في 2015؟

2 - كم يبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا لشغل المنصب وتنطبق عليهم شروط الترشح؟ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لكل منهم.

3 - هل تم تعديل بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية؟ يرجي تزويدي بنسخة من قرار التعديل.

4 - هل تم التعديل على بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية يدويا؟ يرجى تزويدي بنسخة من التعديل اليدوي وذكر أسباب ذلك.

5 - هل تم أخذ رأي إدارة التطوير والتنمية بالتعديل؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بنسخة من الرأي وإذا كانت الإجابة لا فيرجى تزويدي بأسباب ذلك.

6 - هل عرض قرار تعديل بطاقة الوصف الوظيفي على لجنة التنظيم في وزارة التربية؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجي تزويدي بنسخة من محضر الاجتماع ونتائج القرار وإذا كانت الإجابة لا فيرجى ذكر أسباب ذلك مدعما بالمستندات والوثائق.

7 - هل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بخصوص تثبيت مديري عموم المناطق التعليمية الخمس: الجهراء، الأحمدي، حولي، الفروانية، مبارك الكبير؟ يرجى تزويدي بالمراسلات التي تمت متضمنة كل الوثائق المتعلقة بالموضوع من تاريخ الإعلان عن شاغر الوظيفة حتى يومنا متضمنة ردود ديوان الخدمة على ذلك.

8 - ما رأي ديوان الخدمة المدنية بقرار وزارة التربية تثبيت مديري العموم في المناطق الخمس؟ وهل قامت الوزارة بتنفيذ رأي الديوان؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدنا بالإجراءات التي تمت وإذا كانت الإجابة لا فيرجى ذكر أسباب عدم التنفيذ.

9 - هل التزمت الوزارة برأي الديوان؟ يرجى تزويدنا بالسند القانوني لعدم تنفيذ رأي الخدمة المدنية.

10 - يرجى تزويدنا بمخاطبات الوزارة إلى ديوان الخدمة والردود التي تمت إضافة إلى تزويدنا بمذكرة رئيس المدققين الماليين على وزارة التربية في ديوان المحاسبة. وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المذكرات التي رفعت من هذه الجهات الرقابية حول قرار تثبيت مديري عموم المناطق التعليمية وإرفاق المستندات والوثائق كافة المتعلقة بالموضوع؟

11 - كم عدد المستفيدين من تعديل بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية من المرشحين للمنصب؟ يرجى تزويدنا بسيرتهم الذاتية.

12 - هل يتضمن قبول مرشحين مسجل بحقهم عقوبات تأديبية أو قانونية من المرشحين ولم يتم استبعادهم؟ يرجى تزويدي بأعدادهم ونوعية هذه العقوبات مدعمة بالمستندات.

13 - يرجى تزويدي بنتائج مقابلات وظيفة مدير عام منطقة تعليمية متضمنا كشف الدرجات المعتمدة لكل المتقدمين.

14 - هل تم تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في قرار تثبيت مديري العموم وتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمنصب ذاته؟ وما إجراءات وزارة التربية في تنفيذ ما جاء في مذكرتي ديوان الخدمة المدنية ومذكرة رئيس مدققي المراقبين الماليين على وزارة التربية التابع لديوان المحاسبة؟