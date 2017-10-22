وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه:

نمى إلى علمي أن التعيينات الأخيرة التي تمت في عهد مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الحالي شابها الكثير من المخالفات وجاءت غير متوافقة مع القرارات المنظمة لذلك.

وطـــالب بتـزويـده وإفادته بالآتي:

جميع من تم تعيينهم في الشركة في عهد مجلس الإدارة الحــالي مع تزويدي بمؤهلاتهم وخبراتهم والأعمال الموكلة إليهم كل على حدة، ونسخ عن عقود العمل لكل المعينين، وكذلك محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وما صدر عنها من قرارات خلال مدة مجلس الإدارة الحالي.